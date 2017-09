£56 miliwn i wella band llydan yng Nghymru

Medi 9, 2017 14:14



Fe allai band llydan mewn rhannau o Gymru wledig gael ei wella diolch i hwb o £56 miliwn gan Lywodraeth Prydain.

Nod y llywodraeth yw sicrhau bod gan 95% o gartrefi yng ngwledydd Prydain fynediad i fand llydan tra chyflym erbyn diwedd y flwyddyn.

96% yw nod Llywodraeth Cymru.

Ond fe fu oedi hyd yma oherwydd y trafferthion wrth osod ceblau ffibr optig ar gyfer 40,000 o gartrefi.

Yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr mae’r band llydan mwyaf araf yng Nghymru, ac mae’n bumed ar restr gwledydd Prydain gyda’i gilydd, sy’n cynnwys saith ardal yng Nghymru.

Carmarthen East and Dinefwr had the slowest broadband connections in Wales, ranking fifth overall.