Y treiglad meddal yn drysu sylwebydd criced

Mehefin 14, 2017 14:59 Diweddarwyd am 15:09



Mae cefnogwyr criced wedi bod yn rhoi gwers Gymraeg i’r sylwebydd adnabyddus Jonathan Agnew yn ystod cystadleuaeth Tlws Pencampwyr yr ICC yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

Ar y ffordd i mewn i’r stadiwm, mae arwyddion Croeso Cymru yn dweud ‘Cymru – yn falch o groesawu’r byd criced i Gaerdydd’.

Wrth drydar llun o un o’r arwyddion, dywedodd sylwebydd Test Match Special fod “dau foi addfwyn o Gymru” wedi egluro wrtho pam mai ‘Gaerdydd’ sydd ar yr arwydd ac nid ‘Caerdydd’.

Two charming Welsh lads explained why all these signs seem to be spelt wrong, but I’ve forgotten. To do with the i? pic.twitter.com/3I7wZe1Dyu — Jonathan Agnew (@Aggerscricket) June 13, 2017

Ond fe ddywedodd ei fod e wedi anghofio’r eglurhad, ac mae hynny wedi arwain at drafodaeth ar ei ffrwd Twitter.

Dywedodd Jonathan Agnew mai’r “G ar ddechrau Caerdydd sydd yn fy synnu” – ac roedd digon o bobol yn barod i egluro’r treiglad meddal wrtho.

It’s the G at the start of Caerdydd that surprised me — Jonathan Agnew (@Aggerscricket) June 13, 2017

Ymateb Jonathan Agnew? “Wel, sôn am gymhleth!”

Yes, but the spelling of Gaerdydd. Wasn’t like that on @TVsPointless yesterday. Or on the M4. Starts with a C https://t.co/b6rZ7hE2Pz — Jonathan Agnew (@Aggerscricket) June 13, 2017