Creu app i gadw pobol Caerdydd yn ddiogel ar benwythnos UEFA

Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio app er mwyn cadw pobol yn ddiogel mewn argyfyngau fel yr un fu ym Manceinion nos Lun.

Mae’r app wedi cael ei gynllunio i anfon hysbysiadau at ffonau pobol i roi gwybod iddyn nhw am unrhyw argyfwng yn y ddinas – boed hynny’n frawychiaeth, tân mawr neu lifogydd.

Bydd hefyd yn rhoi gwybodaeth i bobol am fan peryglus fel y gall pobl osgoi’r rhan yna o’r ddinas, ac os oes angen, cyfeirio pobl i’w man gadael agosaf.

Mae’r app, ‘Evac Caerdydd’ ar gael ar Google Play Store i ffonau Android ac Apple App Store ar gyfer ffonau iPhone.

Cynghrair UEFA

Yr wythnos nesaf, bydd llygaid y byd ar y brifddinas wrth i Gaerdydd groesawu cannoedd ar filoedd o bobol i gemau terfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA, ac mae’r app wedi’i greu i gyd-fynd â hynny.

“Rydyn ni’n gwneud llawer o waith cefndirol i sicrhau bod Caerdydd yn barod ar gyfer unrhyw sefyllfa o argyfwng a gall yr app hwn achub bywydau,” meddai’r Swyddog Rheoli Argyfwng, Gwillym Owen.

“Mae’n bur annhebyg y bydd unrhyw un ohonon ni mewn sefyllfa o argyfwng, ond os ydym yn wynebu’r gwaethaf, bydd derbyn gwybodaeth a bod yn barod, leihau’r perygl yn sylweddol i bobl ac eiddo.”

Mae’r app hefyd yn rhoi dolenni at fapiau, canllawiau a fideos a fydd yn helpu pobol i baratoi at argyfyngau posib yn ogystal â gwybodaeth am leoliadau defnyddiol yn y ddinas.

Mae’r app wedi ei greu a’i ddatblygu dros y 6 mis diwethaf gan Gyngor Caerdydd mewn partneriaeth gyda sefydliadau amrywiol fel Heddlu De Cymru, yr Uned Gwrth-frawychiaeth, Gwasanaeth Tân, Bws Caerdydd, Trenau Arriva Cymru ac eraill.

Mae modd dilyn Evac Caerdydd ar Twitter @evaccardiff a’r sianel YouTube, ‘EVACCardiff’.