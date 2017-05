Ceffyl wedi’i saethu’n farw mewn cae

Mai 1, 2017 15:09



Mae ymchwiliad ar y gweill ar ôl i geffyl gael ei saethu’n farw mewn cae yn Sir y Fflint.

Daeth swyddogion troseddau cefn gwlad o hyd i gorff y ceffyl mewn cae ger Mynydd yr Hob yng Nghaergwrle ddydd Sul.

Roedd y ceffyl brown wedi cael anaf i’w ben.

Credir bod yr ymosodiad wedi digwydd dros nos ac nid yw’n glir ar hyn o bryd pwy sy’n berchen yr anifail.

Wrth drydar am y digwyddiad dywedodd Tîm Troseddau Cefn Gwlad Gogledd Cymru bod y drosedd yn un “gwirioneddol ofnadwy” ac maen nhw wedi apelio am help y cyhoedd i ddod o hyd i’r rhai fu’n gyfrifol.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio Heddlu’r Gogledd ar 101 neu Taclo’r Taclau’n ddienw ar 0800 555111.