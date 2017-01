Jo Stevens wedi ymddiswyddo o fainc flaen Llafur

Ionawr 27, 2017 15:12 Diweddarwyd am 15:15



Jo Stevens

Mae Ysgrifennydd Cysgodol Cymru wedi ymddiswyddo o fainc flaen yr wrthblaid yn San Steffan, mewn protest yn erbyn penderfyniad Jeremy Corbyn i orfodi Aelodau Seneddol Llafur i gefnogi Mesur y Llywodraeth ar danio Erthygl 50.

Jo Stevens, yr Aelod Seneddol Llafur tros Ganol Caerdydd, yw’r aelod cyntaf o gabinet Jeremy Corbyn i ymddiswyddo dros y mater.

Mae nifer yn y blaid yn anhapus bod ei harweinydd wedi gorfodi chwip tair llinell ar ei Aelodau Seneddol i gefnogi’r Mesur, fydd yn galluogi Theresa May i danio Erthygl 50.

Mae’r gweinidog cysgodol dros addysg, Tulip Siddiq, wedi ymddiswyddo hefyd, tra bod dau chwip, sydd i fod rheoli disgyblaeth yn y blaid, wedi awgrymu y gallan nhw wrthryfela a chymryd y risg o gael eu diswyddo.

“Allanfa milain”

“Mae Theresa May bellach yn arwain ein gwlad tuag at allanfa milain gyda’r niwed fydd yn cael ei greu yn mynd at y bobol a’r cymunedau rydym yn eu cynrychioli,” meddai Jo Stevens.