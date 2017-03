FIDEO: Cerdyn melyn gan Nigel Owens i gasglwr peli

Cafodd casglwr peli rygbi gerdyn melyn gan y dyfarnwr Nigel Owens neithiwr yn ystod y gêm rhwng Leinster a’r Scarlets.

Ychydig dros bum munud cyn diwedd y gêm yn y PRO12, roedd eilydd o faswr y Scarlets, Aled Thomas yn aros am y bêl oedd wedi croesi’r ystlys.

Taflodd y bachgen y bêl yn ôl i gyfeiriad y maswr, ond fe darodd y dyfarnwr Nigel Owens yn ei gefn.

Gyda gwên fawr ar ei wyneb, manteisiodd y dyfarnwr o Fynyddcerrig ar gyfle i gael ychydig o hwyl, gan gerdded draw i’r bachgen a dangos cerdyn melyn iddo fe – cyn siglo’i law!

Enillodd Leinster y gêm o 45-9, ac mae Nigel Owens wedi cynnig ei grys i’r bachgen.

This is why rugby is the greatest team sport in the world. Anyone know the ballboy? Will send him my match Jersey to keep. #goodsport https://t.co/2Hk2zjXIcI

— Nigel Owens MBE (@Nigelrefowens) March 4, 2017