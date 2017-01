Oscars – 14 enwebiad i La La Land

Ionawr 24, 2017 16:13



Meryl Streep, gyda'r actor Jean Dujardin, yn cipio Oscar yn 2012

Mae un actores ac un ffilm benodol wedi sicrhau y bydd gwobrau’r Oscars eleni yn arwyddocaol, wrth iddyn nhw osod cerrig milltir am y nifer fwyaf o enwebiadau.

Mae’r actores Meryl Streep wedi sicrhau mai hi yw’r cyntaf i gael ei henwebu am 20 o wobrau Oscars wrth iddi gael ei henwebu am yr actores orau yn y ffilm Florence Foster Jenkins.

Fe fydd yn cystadlu yn yr un categori ag Emma Stone, actores y ffilm La La Land, sydd wedi cipio 14 o enwebiadau – y nifer mwyaf erioed ac yn cyfateb i ffilmiau Titanic ac All About Eve.

Mae’r ffilm gerddorol yn dilyn hanes actores a cherddor jazz ifanc gydag enwebiadau i Ryan Gosling fel yr actor gorau a Damien Chazelle fel y cyfarwyddwr a’r sgript ffilm wreiddiol orau.

Mae’r enwebiadau eraill yn cynnwys sinematograffiaeth gorau, dyluniad gwisgoedd, golygu ffilm, nodau gwreiddiol, dyluniad cynhyrchiad, llun gorau, golygu sain, cymysgu sain a dau enwebiad i’r caneuon gwreiddiol gorau.

Mae’r Oscars yn cael eu cynnal eleni yn Los Angeles ar Chwefror 26.