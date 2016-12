Teiffwn wedi lladd o leia’ chwech o bobol yn y Ffilipinas

Rhagfyr 26, 2016 12:36



Teiffwn Nock-Ten (Llun: PA)

Mae gwynt cry’ a darodd ogledd y Ffilipinas ar ddydd Nadolig, wedi lladd beth bynnag hanner dwsin o bobol, ac wedi gorfodi mwy na 380,000 o bobol eraill i adael eu cartrefi a chwilio am gysgod.

Mae teiffwn Nock-Ten hefyd wedi torri’r cyflenwad trydan i bump o ranbarthau’r wlad, trwy gwympo coed a pholion teligraff. Mae dros 300 o ehediadau wedi’u gohirio neu eu canslo’n llwyr, ac mae llongau fferi wedi’u rhwystro rhag hwylio, gan adael 12,000 o deithwyr yn sownd.

Mae chwech o bobol wedi marw o ganlyniad i foddi neu o gael eu taro gan goed yn syrthio. Fe ddaeth wal goncrid i lawr hefyd yn Quezon ac Albay, i’r de-ddwyrain o Manila.

