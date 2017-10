Llythyr AS yn gofyn am ddarlithwyr Brexit “fel Lenin”

Mae llythyr gan Aelod Seneddol Ceidwadol yn gofyn am enwau darlithwyr sy’n dysgu myfyrwyr am Brexit wedi cael ei feirniadu.

Roedd Chris Heaton-Harris, yr aelod seneddol dros Daventry yn Swydd Northampton, wedi anfon y llythyr yn gofyn am restr o Athrawon fel rhan o ymchwil i agweddau at yr Undeb Ewropeaidd.

Ond mae e wedi cael ei gyhuddo o ‘McCarthyistiaeth’ a ‘Leninistiaeth’.

Dywedodd y Gweinidog Prifysgolion, Jo Johnson na ddylai’r llythyr fod wedi cael ei anfon oherwydd ei fod e bellach yn agored i gael ei gamddehongli.

Mae hi’n gofidio y gallai arwain at feddwl bod Llywodraeth Prydain yn ceisio sensro’r hyn sy’n cael ei ddysgu mewn prifysgolion.

Dywedodd Jo Johnson wrth raglen Today ar Radio 4: “Mae Chris wedi bod ynghlwm wrth y cwestiwn Ewropeaidd ers nifer fawr o flynyddoedd. Doedd e fwy na thebyg ddim wedi gwerthfawrogi’r graddau y byddai hyn yn cael ei gamddehongli.

“Dw i’n sicr bod Chris yn difaru hyn yn fawr. Mae’r Llywodraeth yn hollol ymrwymedig i ryddid academaidd a rhyddid barn yn ein system prifysgolion.

“Dw i’n credu na ddylid fod wedi anfon llythyr a allai fod wedi cael ei gamddehongli yn y fath fodd.”

Of course you can access my recorded lectures @chhcalling. Just enrol and pay the £9,000 per year your party deems fair, like everyone else. pic.twitter.com/qYYw2lrEO1

— Ben Whitham (@DrBenWhitham) October 24, 2017