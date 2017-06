Cannoedd yn gorymdeithio yn erbyn y DUP

Mehefin 10, 2017 15:44



Protest debyg yn Parliament Square yn Llundain (Llun: PA)

Mae cannoedd o bobol wedi ymgasglu yn Llundain i orymdeithio yn erbyn penderfyniad Theresa May i droi at blaid Wyddelig y DUP i gynnal ei llywodraeth.

Mae’r gorymdeithwyr wedi bod yn cario arwyddion gwrth-DUP a rhai yn cefnogi Jeremy Corbyn wrth iddyn nhw ymgasglu yn Parliament Square cyn symud ymlaen i Stryd Downing.

Ymhlith y rhai oedd wedi annerch y dorf roedd trefnwyr mudiadau Stand Up To Racism a Stop The War Coalition.

Roedd y protestwyr yn llafarganu fod y DUP yn “hiliol, rhywiaethol, gwrth-hoyw”.