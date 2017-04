‘Llai na hanner’ aelodau Llafur yn cefnogi Jeremy Corbyn

Ebrill 15, 2017 15:45



Jeremy Corbyn (Llun: PA)

Dim ond 45% o gefnogwyr y Blaid Lafur sy’n credu y byddai Jeremy Corbyn yn well na Theresa May pe bai e’n Brif Weinidog Prydain.

Dywedodd 47% fod Theresa May yn well nag y byddai Jeremy Corbyn, yn ôl pôl Opinium ar ran The Observer.

Ond dywedodd 28% nad oedden nhw am gael y naill na’r llall yn Brif Weinidog.

Yn ôl y pôl piniwn, mae’r Ceidwadwyr ar y blaen ym mhob maes ac eithrio’r Gwasanaeth Iechyd.

Cafodd 2,002 o oedolion eu holi ar-lein am eu barn rhwng Ebrill 11 a 13.

Colli seddi lleol

Daw’r pôl ar adeg pan fo’r Blaid Lafur wedi cael siom ar lefel leol, ar ôl colli sedd ar Gyngor Middlesbrough i’r Ceidwadwyr gyda gwyriad o 8%.

Mae’r Aelod Seneddol Llafur yn yr etholaeth, Tom Blenkinsop wedi beio Jeremy Corbyn am y canlyniad, gan fod cynifer o bobol wedi dweud ar lawr gwlad nad oedden nhw’n ei gefnogi.

Brexit

Ar fater Brexit, dywedodd 35% eu bod yn ymddiried yn y Ceidwadwyr i arwain y trafodaethau, tra bod 12% yn unig yn dweud eu bod yn ymddiried yn y Blaid Lafur.

Brawychiaeth

Er mai iechyd a Brexit yw blaenoriaethau’r pleidleiswyr, yn ôl y pôl, mae brawychiaeth wedi codi o’r pumed safle i’r trydydd ar y rhestr yn sgil yr ymosodiad diweddar yn Llundain.