Erthygl 50 wedi’i danio – “diolch a hwyl fawr”

Theresa May yn tanio Erthygl 50 (Llun: Christopher Furlong/PA)

Mae Erthygl 50 wedi cael ei danio, gan ddechrau’r broses ffurfiol fydd yn gweld gwledydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’r llythyr a gafodd ei lofnodi gan Brif Weinidog Prydain, Theresa May wedi cael ei roi i Lywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk ym Mrwsel gan Syr Tim Barrow.

Yn y llythyr, dywedodd Theresa May wrth Donald Tusk: “Ry’n ni’n gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond dydyn ni ddim yn gadael Ewrop – ac ry’n ni am barhau’n bartneriaid a chynghreiriaid ymroddedig i’n ffrindiau ar draws y cyfandir.

“Mae’r Deyrnas Unedig am gytuno ar bartneriaeth ddofn ac arbennig gyda’r Undeb Ewropeaidd sy’n dibynnu ar gydweithredu’n economaidd ac o ran diogelwch.

“Er mwyn cyflawni hyn, ry’n ni’n credu ei bod hi’n angenrheidiol i gytuno ar amodau ein partneriaeth yn y dyfodol, ochr yn ochr â thynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd.”

After nine months the UK has delivered. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2017