FIDEO: Etholiad 2017 – be’ fydd yn digwydd yng Nghymru?

Ebrill 20, 2017 17:10 Diweddarwyd am 17:18



Wrth i’r ymgyrchu ddechrau’n swyddogol ar gyfer etholiad cyffredinol brys ym mis Mehefin, golwg360 sy’n cymryd golwg ar ba seddi gall newid dwylo.

Os yw’r arolygon barn cyfredol yn gywir, gyda Theresa May ar y blaen o 21 pwynt, mae Jeremy Corbyn ymhell ar ei hôl hi a gallai hynny olygu y byddan nhw’n colli hyd at wyth sedd yng Nghymru.

Dyma’i ragolygon llawn: