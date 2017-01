Nigel Farage ar Brexit: “angen arweinyddiaeth gadarnach”

Ionawr 3, 2017 12:02 Diweddarwyd am 12:10



Mae cyn-arweinydd UKIP wedi cyhuddo Prif Weinidog y Deyrnas Unedig o fod yn rhy amhendant yn ei phenderfyniadau ynglŷn â Brexit.

Dywedodd Nigel Farage bod Theresa May yn gweithredu yn rhy araf a bod y Deyrnas Unedig yn colli allan ar ddeliau masnach oherwydd ei phetruster.

“Beth sydd angen arnom yw arweinyddiaeth llawer fwy clir a chadarn,” meddai Nigel Farage ar Good Morning Britain, ITV.

“Mae dros 20 gwlad wedi gofyn i ni ‘gallwn wneud dêl?’ ac ar hyn o bryd dydyn ni heb ddechrau trafodaethau ffurfiol ag unrhyw un ohonyn nhw.”

Erthygl 50 a Trump

Awgrymodd y gallai May fod wedi osgoi her gyfreithiol ynglŷn â gallu’r Prif Weinidog i ddechrau gweithredu erthygl 50 heb ganiatâd y senedd, os byddai hi wedi ymateb yn fwy buan.

Mi wnaeth Nigel Farage hefyd feirniadu agwedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig tuag at y darpar Arlywydd Donald Trump.

Cyhuddodd aelodau’r Cabinet a staff uwch 10 Downing Street o fod yn “sarhaus” tuag at Donald Trump yn ystod yr ymgyrch etholiadol a dywedodd bod angen danfon “neges gref” o gefnogaeth yn dilyn ei apwyntiad swyddogol.