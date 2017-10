Dau o bobol mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad

Hydref 22, 2017 11:25



Mae dau o bobol mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Rhymni yn Sir Fynwy y bore ma.

Tarodd car Peugeot 206 oren yn erbyn car oedd wedi cael ei barcio ar Stryd Moriah am 3.30yb.

Mae’r gyrrwr ac un teithiwr yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty ym Merthyr Tudful am anafiadau difrifol.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101.

Police are appealing for anyone with any information in relation to this vehicle around the time of the incident to contact them on 101 quoting log number 76 of 22.10.07