Enwebiadau BAFTA Cymru 2017

Medi 1, 2017 15:53



Huw Edwards gyda gwobr BAFTA Cymru

Mae cyfanswm o 55 o gynhyrchiadau wedi derbyn o leiaf un enwebiad ar gyfer Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru (BAFTA) fydd yn cael eu cynnal ym mis Hydref.

Un o themâu mwyaf y gwobrau fydd y teyrngedau i nodi hanner can mlynedd ers trychineb Aberfan yn 1966.

Mae ffilm Aberfan: The Green Hollow wedi derbyn saith enwebiad gan gynnwys Michael Sheen fel yr actor gorau ac Eiry Thomas fel yr actores orau.

Yn ogystal mae’r rhaglenni The Aberfan Young Wives Club ac Aberfan – The Fight for Justice wedi derbyn pedwar enwebiad yr un.

Bydd y seremoni yn cael ei chynnal yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ar Hydref 8 dan arweiniad y DJ Huw Stephens.

Crynodeb o’r enwebiadau…

Actor gorau

Dyfan Dwyfor – Y Llyfrgell

Jack Parry Jones – Moon Dogs

Mark Lewis Jones – The Lighthouse

Michael Sheen – Aberfan: The Green Hollow

Actores orau

Carys Eleri – Parch

Eiry Thomas – Aberfan: The Green Hollow

Kimberley Nixon – Ordinary Lies

Mali Jones – 35 Diwrnod

Cyflwynydd gorau

Beti George – Beti and David: Lost for Words

Huw Edwards – Aberfan – The Fight for Justice

Iestyn Garlick – Iestyn Garlick: Stori Mabwysiadu

Richard Parks– Extreme Wales with Richard Parks

Awdur

Fflur Dafydd – Y Llyfrgell

James Button– The Corpse Series

Owen Sheers – Aberfan: The Green Hollow

Rhaglen adloniant

Cantata Memoria

City of the Unexpected

Taith Bryn Terfel – Gwlad y Gân

Y Salon

Newyddion a Materion Cyfoes

Cysgod Chernobyl – Y Byd ar Bedwar

Living with Dementia– Chris’s story

Michael Sheen – The Fight for my steel town

Wales at Six - 21/10/2016

Drama deledu

35 Diwrnod

Aberfan: The Green Hollow

Parch

Rhaglen blant

Deian a Loli

Llond Ceg

Teulu Ni