“Tri chynnig i Gymro”: herio Gweinidog y Gymraeg tros ffrae iaith Lloyds

Mae sylwadau gan Weinidog y Gymraeg, Alun Davies ynghylch ffrae iaith rhwng Aelod Cynulliad a Banc Lloyds wedi ennyn ymateb chwyrn gan ymgyrchydd iaith ar wefan gymdeithasol Twitter.

Roedd yr Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Abertawe, Mike Hedges wedi trydar y neges ganlynol at y Gweinidog yn tynnu sylw at y ffaith fod y banc wedi gwrthod derbyn llythyr Cymraeg wrth i’w ferch Catrin geisio agor cyfrif banc fel myfyrwraig:

@AlunDaviesAM lloyds bank refused to accept a letter from ucas in welsh. I find that unacceptable, they said get a copy in English

— Mike Hedges (@MikeHedgesAM) August 20, 2017