Newyddiadurwaig “yn falch” iddi wrthod mynd ar raglen Newsnight

Mae Cymraes sy’n un o newyddiadurwyr y Guardian wedi cadarnhau iddi hithau wrthod gwahoddiad i fynd ar raglen Newsnight i drafod yr iaith Gymraeg.

Mewn neges ar ei chyfrif Twitter mae Rhiannon Cosslett yn sôn am y rhaglen oedd yn holi a ydi’r Gymraeg yn ‘help neu’n hindrans i’r genedl’, gan alw’r eitem yn un “warthus”.

Dywedodd mewn neges ar Awst 13 ei bod yn “falch” iddi wrthod mynd ar y rhaglen.

Ychwanegodd wrth golwg360 nad oedd hi’n credu y dylai fod yn bwnc i ddadlau yn ei gylch.

“Pam y dylai unrhyw genedl orfod gyfiawnhau bodolaeth eu hiaith?” meddai.

This is so shameful @iankatz1000 and @evanHD. Glad I said no to coming on your programme. https://t.co/tUCVKOA0Lq

— Rhiannon L Cosslett (@rhiannonlucyc) August 13, 2017