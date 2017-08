Cerrig yr Orsedd i arnofio?

Awst 11, 2017 16:25 Diweddarwyd am 16:29



Gallai Cerrig yr Orsedd gael eu rhoi ar gae yng nghanol dŵr Bae Caerdydd yn ystod yr Eisteddfod y flwyddyn nesa’.

Cadarnhaodd cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd bod arnofio’r cerrig yn ystryiaeth.

“Dim ond syniad yw e’ ar y foment achos mae gennym ni her fawr,” meddai Ashok Ahir, sy’n dweud bod yr awgrym yn deillio o weld cae pêl-droed yn arnofio yn y bae adeg cynnal ffeinal Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd.

“Ond bydd yn costio eitha’ lot o arian, mae rhywun wedi dweud i mi bod UEFA wedi talu £50,000, ond dw i ddim yn siŵr os yw hwnna’n gywir.

“Nid jyst Cylch yr Orsedd, mae gen i syniadau i gael pethau celfyddydol ar y bae hefyd. Mae’n Flwyddyn y Môr ar gyfer [bwrdd twristiaeth] Croeso Cymru y flwyddyn nesaf, felly rydyn ni eisiau defnyddio’r môr mewn rhyw ffordd.

“Bydd yn helpu gyda phroblemau diffyg tir ond efallai hefyd yn rhyw fath o ganolbwynt i’r cyhoedd i lawr yn y bae i weld beth sy’n digwydd fan yna.”

Y maes ‘ddim yn rhy gyfyng’

Nid yw Ashok Ahir yn poeni y bydd maes y bae, heb ffens na thâl mynediad, yn rhy gyfyng i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol.

“Ar y foment, ry’n ni’n edrych ar y bae cyfan, felly i lan at Borth Teigr,” meddai.

“So os ti’n meddwl am lle mae’r Dr Who Experience nawr, erbyn blwyddyn nesa’ bydd y Dr Who Experience yn mynd felly byddwn yn gallu rhoi adeiladau dros dro lawr fan yna.”

Mae’r Eisteddfod eisoes wedi cadarnhau y bydd Canolfan y Mileniwm yn cael ei defnyddio fel Pafiliwn, gyda’r cyngherddau a’r prif gystadlaethau yn cael eu cynnal yn Theatr Donald Gordon.

Mae disgwyl i’r Lle Celf fynd i’r Senedd a bydd y maes carafanau ar Gaeau Pontcanna. Dydy mannau eraill y maes heb eu cadarnhau eto.

“Her” codi arian

Bu’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd degawd yn ôl, felly yr “her fwyaf”, meddai Ashok Ahir, yw codi’r £325,000 gan fod pobol eisoes wedi rhoi arian ac amser i’r Brifwyl yn 2008.

Ond mae’r ffaith fod cymaint o Gymry Cymraeg ifanc yng Nghaerdydd erbyn hyn, yn enwedig mewn ardaloedd fel Grangetown, yn fantais meddai.