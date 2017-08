Sports Direct Bangor: beirniadu mawr ar ymateb Cymdeithas yr Iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cael ei beirniadu ar wefan gymdeithasol Twitter ar ôl cyhoeddi cyngor i bobol sy’n dymuno protestio yn erbyn Sports Direct.

Mae cwmni chwaraeon Mike Ashley wedi dod dan y lach yr wythnos hon ar ôl i arwyddion ymddangos oedd yn awgrymu bod y cwmni wedi gwahardd y defnydd o unrhyw iaith heblaw Saesneg yn ei siopau.

Ymddiheurodd y cwmni yn y pen draw, gan ddweud nad oedd yn fwriad ganddyn nhw wahardd y Gymraeg.

Daeth yr ymddiheuriad ar ôl i Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws gyhoeddi ei bod hi am gynnal ymchwiliad.

Cyngor y Gymdeithas

Ddydd Llun, cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith lun ar eu tudalen Twitter, oedd yn dangos bwrdd gwyn ag arno gyfarwyddiadau.

Yn y llun, sy’n cynnwys cartŵn â chymeriad yn gwisgo’r ‘Welsh Not’, mae’r Gymdeithas yn gofyn, “Yn flin efo Sports Direct?”, gan roi’r cyfarwyddiadau canlynol:

1. Ewch i’r siop ym Mangor

2. Ewch ag eitem at y til

3. Wedi’r tilio, gwrthodwch yr eitem (gan egluro pam)

Ein cyngor i bobl am sut i ymdrin â Sports Direct #Steddfod2017 #hawliau pic.twitter.com/INY3UsulXq

Ond mae’r ymateb wedi cael ei feirniadu gan ei fod yn gweithredu yn erbyn staff y siop yn hytrach na’r cwmni.

Mae @Leusa yn dweud:

Ond y criw tu ôl y til ym Mangor sydd di denu sylw at yr annhegwch at y lle cynta. Pan eu trin nhw fel hyn?

Ychwanega @anoracyracen:

Mae @YPwca yn gofyn am y staff:

Mae Ben Screen, yr un oedd wedi tynnu sylw at yr arwydd yn y lle cyntaf, yn gofyn:

Wrth gwrs Hedd ond onid oes ffordd well? Onid y staff gododd y twrw yn y lle cyntaf? Pam neud eu diwrnod gwaith yn lletwith?

@MissFffiParr sy’n cynnig ateb posib, drwy awgrymu:

Beth am drio cynnal cyfarfod â’r bigwigs sydd â’r grym go iawn er mwyn codi ymwybyddiaeth, yn lle cosbi’r rheiny nath dynnu sylw at y peth

— Ffion Mair (@MissFfiParr) August 7, 2017