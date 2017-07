Cyngerdd yn nodi carni union ers marw Hedd Wyn

Gorffennaf 29, 2017 16:01 Diweddarwyd am 16:03



Hedd Wyn

Fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn yn agor eleni gyda chyngerdd arbennig nos Wener nesaf (4 Awst) i nodi canrif union ers lladd Hedd Wyn ym mrwydr waedlyd Passchendaele.

Prosiect cerddorol yw ‘A Oes Heddwch?’, dan arweiniad dau frawd sy’n adnabyddus yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg, Aled a Dafydd Hughes, aelodau o fand Cowbois Rhos Botwnnog.

Un o uchafbwyntiau’r perfformiad yw Gorffwysgan – requiem arbennig, a gafodd ei chomisiynu’n arbennig ar gyfer y noson, o waith y cyfansoddwr sydd â’i wreiddiau ym Môn, Paul Mealor.

“Mae hanes Hedd Wyn yn adnabyddus i unrhyw un sydd wedi’i fagu yng Nghymru, ac mae’n anrhydedd mawr i gael bod yn rhan o’r gwaith hwn sy’n ei goffau drwy gerddoriaeth,” meddai Paul Mealor.

“Bwriad yr Orffwysgan yw cyfleu teimlad o heddwch, diamser, gan adlewyrchu na all rhyfel a thywyllwch drechu ein llenyddiaeth, ein celfyddyd na’r teimladau mwyaf ffyddlon.

“Roedd bywyd Hedd Wyn yn fyr, ond mae’i farddoniaeth wedi byw am ganrif a mwy. Bwriad yr Orffwysgan yw ein helpu i gofio hynny ac i greu ennyd o orffwys wrth i ni gofio Hedd Wyn a’r holl ddynion ifanc a laddwyd yn y rhyfel erchyll. Gadewch i’r clychau, y corganu a lleisiau’r plant gymryd drosodd a… chofiwch …”

Cerddi

Ychwanegodd Grahame Davies, awdur y cerddi teimladwy sy’n gyfeiliant i gerddoriaeth Paul Mealor, “Mae hanes Hedd Wyn yn rhan annatod o’n profiad fel Cymry, yn un o storïau mwyaf dirdynnol y Rhyfel Byd Cyntaf fel y cyfryw, ac yn symbol o golli cenhedlaeth o fechgyn ifanc.

“Yn ‘Gorffwysgan’, yr ydym wedi ceisio pwysleisio agweddau oesol hanes Hedd Wyn, gan wybod bod y profiad o alltudiaeth, dioddefaint a cholled yn dal – ysywaeth – yn rhy gyffredin heddiw. O fewn strwythur elfennau’r Offeren draddodiadol, yr ydym wedi ceisio mynegi’r awydd am gyfiawnder, am ryddhad o adfyd, a’r hiraeth am heddwch.”

Yn ogystal ag erchylltra’r rhyfel, mae’r perfformiad, sydd wedi’i rannu’n bum rhan, yn cyffwrdd â bywyd gartref yma yng Nghymru a’r prynhawn tyngedfennol hwnnw yn Eisteddfod Penbedw, pan osodwyd gorchudd du dros Gadair yr Eisteddfod er parchus gof am y bardd ifanc.

Guto Dafydd sy’n gyfrifol am y cerddi sy’n cydblethu gyda cherddoriaeth Aled a Dafydd Hughes, ac ysbrydolwyd rhannau o’r gwaith gan gyfres o weithdai cymunedol ym Môn a Gwynedd. Cyfarwyddwr artistig y noson yw Siwan Llynor.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd, Cyngor Ynys Môn, Cyngor Celfyddydau Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.