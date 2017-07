Y Times yn cywiro erthygl ddilornus am y Gymraeg

Gorffennaf 12, 2017 15:05 Diweddarwyd am 16:13



Rhan o erthygl The Times am y strategaeth iaith, (Llun: O gyfrif Twitter Kate Crockett)

Mae papur newydd y Times wedi cywiro gwallau sillafu mewn erthygl am y Gymraeg ar ôl i’r stori gael sylw negyddol heddiw.

Yn ei herthygl yn y papur ac ar y we am y strategaeth iaith, fe gyfeiriodd y gohebydd addysg Nicola Woolcock at yr ymadroddion ‘bora da’ a ‘yachi da’.

Roedd y stori wreiddiol yn dwyn y pennawd ‘Wales wants to hear more Welsh. There’s nice, isn’t it?’

Ond mae’r ddolen i’r stori ar y we yn dwyn y pennawd gwreiddiol o hyd: https://www.thetimes.co.uk/article/wales-wants-to-hear-more-welsh-there-s-nice-isn-t-it-5gkkkxg8m

Cafodd y pennawd ei newid ar y we yn ddiweddarach i ‘How Wales will get more people speaking Welsh’.

Mae’r erthygl hefyd yn nodi mai polisi’r Cynulliad yw sicrhau bod mwy o bobol yn gallu siarad Cymraeg – polisi Llywodraeth Cymru yw hwn, mewn gwirionedd.

Ymateb

Tynnodd y newyddiadurwr David Cornock sylw at y gwallau ar wefan gymdeithasol Twitter.

Bora da….? Yachi da…? @nicolawoolcock of @thetimes on moves to get more people speaking Welsh. pic.twitter.com/QH16x6rIlN — David Cornock (@davidcornock) July 12, 2017

Ymatebodd y golygydd materion cymdeithasol, Greg Hurst drwy ddweud mai “camgymeriad gonest” oedd yn yr erthygl.

Hello Lee / David – long time no see! Honest mistake in spelling which has been corrected online — Greg Hurst (@GregHurstTimes) July 12, 2017

Ychwanegodd fod “camgymeriadau’n digwydd”, gan ofyn “onid yw eu cydnabod nhw a’u cywiro nhw’n bwysicach?”

Wasn’t my story, as you know, but let’s be honest. Mistakes do happen; isn’t whether you acknowledge and correct them more important..? — Greg Hurst (@GregHurstTimes) July 12, 2017

Ychwanegodd Nicola Woolcook fod y gwallau’n “anffodus”.

As I’m sure you’re aware, as a sub-editor, reporters don’t write headlines. That headline was changed in the second edition. — Nicola Woolcock (@nicolawoolcock) July 12, 2017

If this debate carries on much longer I’ll be able to say nos da (and hopefully get the spelling right this time!) — Nicola Woolcock (@nicolawoolcock) July 12, 2017

Mae golwg360 wedi gofyn am ymateb gan y papur newydd.