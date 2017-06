Wici Caerdydd – cyfieithu erthyglau i’r Gymraeg

Mehefin 22, 2017 16:53 Diweddarwyd am 17:57



Eiri Angharad a Gwenno Elin Griffith

Bydd criw o bobol yn cwrdd mewn gweithdy yng Nghaerdydd heno ar gyfieithu erthyglau Wicipedia i’r Gymraeg.

Mae’n rhan o brosiect cenedlaethol i geisio cael siaradwyr Cymraeg i gyfrannu at Wicipedia drwy’r iaith, gan geisio sicrhau mwy o bresenoldeb i’r iaith yn ddigidol.

Eiri Angharad, 24, a Gwenno Elin Griffith, 25, sy’n gyfrifol am drefnu yng Nghaerdydd ar ôl cael eu “hysgogi” gan Robin Owain, rheolwr Wicimedia Cymru.

“Fe wnaeth e esbonio wrthym ni pam bod e’n bwysig, felly wnaeth e ysgogi ni i fynd ati i ddechrau,” meddai Eiri Angharad wrth golwg360.

“Mae’n debyg bod cwmnïau mawr sy’n cynnig meddalwedd mewn gwahanol ieithoedd yn dewis ieithoedd maen nhw’n cyhoeddi’r feddalwedd yn ôl faint o erthyglau sydd ar Wicipedia.

“Yn yr oes ddigidol nawr, mae mwy a mwy o’n bywydau ni i gyd ar y we ac er mwyn i’r Gymraeg oroesi, mae’n hanfodol bod y feddalwedd yma, y rhaglenni yma i gyd ar gael yn Gymraeg, neu ni’n mynd i gael ein gadael ar ôl.”

Y bwriad yw cynnal gweithdy misol i gyfieithu erthyglau, gan sicrhau bod pobol wrth law os bod angen help i wirio gwaith neu rannu gwybodaeth.

“Ry’n ni eisiau dod a lot o bobol wahanol at ei gilydd, rhai pobol sy’n brofiadol, rhai pobol sydd heb greu erthygl o’r blaen.”

Y Fasgeg – ar flaen y gad

Mae’n debyg bod y Fasgeg ar flaen y gad pan mae’n dod i erthyglau ar Wicipedia ar ôl derbyn arian gan Lywodraeth Gwlad y Basg er mwyn eu cyfieithu.

Does dim sôn y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid at y prosiect yng Nghymru ond mae ‘na bartneriaeth wedi’i sefydlu rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a Wici Cymru

Mae’r digwyddiad yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd am 6:30 tan 8 o’r gloch, ond does dim rhaid i chi fynd heno er mwyn cyfrannu at y prosiect. Y bwriad yw ceisio ysgogi pobol i greu prosiectau tebyg yn eu hardaloedd lleol.