Leanne yn fodlon cydweithio gyda Corbyn

Mehefin 9, 2017 12:14 Diweddarwyd am 12:17



Mae Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud wrth golwg360 y bydda hi’n fodlon cydweithio gyda’r Blaid Lafur.

Mae disgwyl i Theresa May geisio ffurfio llywodraeth gyda chymorth y Democratic Unionist Party o Ogledd Iwerddon.

Ond mae Leanne Wood eisiau atal hynny drwy ofyn i bedwar Aelod Seneddol Plaid Cymru gefnogi Llafur yn San Steffan.

“Fydda i’n edrych i wneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau bod budd Cymru ar dop yr agenda yn dilyn yr etholiad hwn,” meddai Leanne Wood wrth golwg360.

“Rydw i wedi bod yn hollol glir o’r cychwyn cyntaf mai’r Torïaid yw’r bygythiad mwyaf i Gymru, ac mae unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i atal Llywodraeth Geidwadol-DUP… fydden i yn barod i weithio gydag eraill i wneud hynny.”

“Noson anodd”

Er i Blaid Cymru gipio Ceredigion a chynyddu nifer ei seddi o dair i bedair yn San Steffan, mae’r Arweinydd yn cydnabod bod y Blaid wedi cael “noson anodd” mewn mannau eraill.

Fe lwyddodd Plaid Cymru i ddal ei gafael yn Arfon o drwch blewyn ac nid oedd yn agos at gipio seddi targed Môn, Llanelli na’r Rhondda.

Fe lwyddodd i ddal ei gafael yn etholaethau Meirionydd Dwyfor a Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr hefyd.

“Rydw i ar ben fy nigon bod Ben Lake – AS ieuengaf Plaid Cymru erioed – wedi ei ethol [yng Ngheredigion],” meddai Leanne Wood.

“Mae Ben Lake yn ymgeisydd gwych ac rydan ni wedi cynnal ymgyrch gwbl bositif. Mae egni’r ymgeisydd a’r tîm yno wedi bod yn hollol ffantastig ac rydw i’n credu y gwelwch chi, yn ben Lake, bod gan Geredigion Aelod Seneddol ffantastig. Un i’w wylio, heb os.”

Ond beth am ganlyniad Ynys Môn, wrth i’r Llafurwr Albert Owen gynyddu ei fwyafrif o 229 i dros 5,000 a Ieuan Wyn Jones yn dod yn drydydd?

“Mae wedi bod yn noson anodd i ni,” meddai Leanne Wood, “pan oedd pobol wedi eu polareiddio rhwng y ddwy brif blaid. Roedd pobol yn meddwl am bwy yr oedden nhw eisiau ei weld yn Brif Weinidog. A dw i’n meddwl bod ein pleidlais ni wedi ei gwasgu ym Môn oherwydd hynny.”

A ddylai Theresa May barhau yn Brif Weinidog?

“Dw i ddim yn meddwl y gall hi barhau. Mae hi wedi galw’r etholiad yma, ar ôl iddi ddweud na fydda hi.

“A gwneud hynny er mwyn cynyddu ei mwyafrif a rhoi braich fwy nerthol iddi ddadlau am y Brexit caletaf bosib. Ond mae hi wedi methu i gael y mwyafrif hwnnw. Does dim modd iddi barhau.”

A ydy Arweinydd y Blaid yn synnu bod Jeremy Corbyn wedi gwneud cystal, o gofio’r darogan gwae?

“Mae yna nifer o bolisïau atyniadol ym maniffesto Jeremy Corbyn. Polisïau sydd wedi bod ym maniffesto Plaid Cymru ers blynyddoedd maith.

“Felly fedra i weld pam ei fod yn denu cefnogaeth.

“Ond mi’r oedd [ei berfformiad] yn syndod. Dw i’n credu y bydda Jeremy Corbyn ei hun wedi synnu cymaint ag y mae llawer o’r pyndits y bore yma.”

Roedd gan Carwyn Jones ei faniffesto ‘Llafur Cymru’ ei hun, a oedd yn cael ei weld fel ymgais i ymbellhau o Corbyn – a fydd yna glosio rŵan?

“Fydd hi’n ddiddorol gweld sut y bydd Llafur yng Nghymru yn ymateb,” meddai Leanne Wood.

“A fyddan nhw yn parhau i hepgor Jeremy Corbyn o’r darlun ac osgoi ei grybwyll yn eu maniffesto a’u hymgyrchoedd?”

Beth am Arfon, lle mae mwyafrif y Blaid wedi cwympo o 3,668 i 92?

“Roedd hi yn agos iawn yn Arfon, ac roedd hynny yn ddipyn o syndod, mae’n rhaid dweud.

“Mae Hywel wedi bod yn Aelod Seneddol gwych… mae wedi ennill, a dyna sy’n cyfrif.”