BLOG: Mae’n rhaid siarad yn onest am Islamiaeth

Y gwasanaethau brys y tu allan i Arena Manceinion wedi ffrwydrad (Llun: Peter Byrne/PA Wire)

Mae yna le i ddicter cyfiawn yng nghanol yr ystrydebau gwag, meddai Aled Gwyn Job…

Roedd yr ymosodiad terfysgol a laddodd 22 o unigolion ym Manceinion yn gynharach yr wythnos hon yn un o’r digwyddiadau mwyaf erchyll i ddigwydd ar dir Prydain ers blynyddoedd mawr.

Er gwaetha’r holl ymosodiadau terfysgol Islamaidd yr ydym wedi bod yn dyst iddynt dros y blynyddoedd diwethaf, mae’n anodd peidio meddwl bod rubicon go bendant wedi ei groesi yn yr ymosodiad hwn a dargedodd blant a phobol ifanc mewn modd mor filain.

Ond, eto, yr un ystrydebau gwag a welwyd fel ymateb iddo gan ein cyfryngau a’n gwleidyddion megis, “Chawn ni ddim ein curo”, “Safwn yn gryf gyda’n gilydd”, ac mae’r cyhoedd hefyd yn gwbwl gyfarwydd gyda’r sgript y mae disgwyl iddyn nhw ei dilyn gyda’r ffasiwn ddigwyddiadau ar ffurf y galaru cyhoeddus, a’r ymgynnull er mwyn cael bod yn actorion yn y broses.

Er mor ddidwyll eu cymhellion, yr hyn sy’n taro dyn ydi pa mor oddefol ydi’r broses hon, gyda’r cyfranogwyr yn cyfleu’r synnwyr nad oes yr un dim y gallwn ei wneud mewn gwrionedd, ond dod ynghyd a galaru.

Mae lle i ddicter

Lle mae’r dicter cyfiawn sydd angen ei fynegi yn dilyn gweithred mor ysgeler? Mae mynegi dicter yn rhywbeth y mae’n rhaid i unigolion a chymdeithas iach ei wneud. Ond eto, doedd dim argoel o hwn i’w weld ar y cyfryngau torfol dros y dyddiau diwethaf.

Siawns bod methiannau’r gwasanaethau cudd yn yr achos hwn yn destun dicter cyhoeddus? Dyma’r gwasanaethau cudd cofier sydd ers blwyddyn a hanner bellach yn gallu darllen pob ebost a phob neges destun a ddanfonir gan bob copa walltog yn y gwledydd hyn, a sydd wedi cyflogi miloedd o spooks ychwanegol er mwyn cyflawni’r gwaith hwn. I ba bwrpas, wedi digwyddiadau nos Lun?

A beth am fethiannau’r Prif Weinidog Theresa May, o gofio mai hi oedd yr Ysgrifennydd Cartref a fethodd pob targed i geisio lleihau lefelau mewnfudo i Brydain o 2010 ymlaen a thorri lefelau’r Heddlu i’r asgwrn ar ben hynny?

Oni ddylai hi fod yn destun dicter pobl a hithau wedi methu yn y ddyletswydd bwysicaf sydd gan unrhyw wladwriaeth mewn gwirionedd- sef amddiffyn ei dinasyddion? Y dybiaeth gyffredinol wedi nos Lun oedd y byddai’r ymosodiad yn cryfhau safle’r Ceidwadwyr.

Ond roedd arolwg YouGov neithiwr, a gynhaliwyd wedi’r ymosodiad yn dangos bod y Toris i lawr i 43% a Llafur ar 38%. Efallai bod y ffigwr hwn yn awgrymu mai Theresa May fydd y bwch dihangol yn hyn oll?

Agor ein llygaid

Beth bynnag am hynny, y caswir ydi bod rhaid inni agor ein llygaid bellach i’r bygythiad gwirioneddol sydd yn ein hwynebu ar ffurf Islamiaeth a ffurfio ymateb rhagorach iddo na rhaffu sloganau gwag wedi un arall o ymosodiadau’r “death cult” canoloesol hwn.

Mae’r byd-olwg rhyddfrydol sydd wedi meddiannu ein cymdeithas ers blynyddoedd bellach wedi golygu na fu’n bosib ei dweud hi fel y mae am y bygythiadau mawr sydd ymhlyg gydag Islamiaeth. Yn ein diwylliant gwleidyddol gywir, rhaid gochel rhag ‘anfanteisio’ unrhyw garfan o’n cymdeithas. Ond y drafferth gyda hynn ydi ei fod yn aml yn golygu bod ffeithiau anghyfforddus yn cael eu hanwybyddu.

Faint o bobol sy’n gwybod er enghraifft bod yna dros 100 o adnodau yn y Koran sydd yn mynnu bod rhaid i’r credinwyr ladd y ‘Kaffirs’ ( anghredinwyr) lle bynnag y maen nhw, a bod y ffydd ei hun yn seiliedig ar y rhaniad sylfaenol hwn rhwng ‘Byd Islam’ a ‘Byd Rhyfel’ (sef pawb arall y mae’n rhaid eu gwrthod a’u herlid)?

Siawns nad ydi’r rhan fwyaf o Fwslemiaid cyffredin yn credu’r syniadau hyn? Yn anffodus, dangosodd arolwg diweddar bod 100,000 o Fwslimiaid gwledydd Prydain yn “cydymdeimlo” gyda gweithredoedd hunanfomwyr.

Ymhellach, dangosodd arolwg arall bod y Mwslim cyffredin yn credu bod gwrywgydiaeth yn bechod difrifol, a bod merched yn ddinasyddion eilradd. Mae’n berffaith amlwg bod yna wrthdaro cwbwl sylfaenol yma rhwng credoau fel hyn o gymharu â gwerthoedd y gorllewin, a does dim modd anwybyddu’r hollt bellach.

Does dim atebion hawdd i broblemau Islamiaeth. Yn sicr, dylai arweinwyr Mwslemaidd wneud llawer mwy i gondemnio’r terfysgwyr hyn a gwneud mwy i atal y broses hon o radicaleiddio dynion ifanc sy’n cael eu hudo i rengoedd y terfysgwyr. Efallai y dylent wneud mwy hefyd i geisio diwygio’r rhannau hynny o’r Koran sy’n cael eu defnyddio i gyfiawnhau syniadau’r brawychwyr yn eu plith.

Ar yr un gwynt, mae’n rhaid i’n harweinwyr gwleidyddol ninnau wneud mwy i ymateb i’r broblem. Mae’n rhaid wynebu’r bygythiad yn onest a chreu strategaeth hir-dymor bendant a phwrpasol er mwyn ei drechu.

Eisoes, mae rhai lleisiau ar y dde eithafol yn galw am system o ‘internment’, er mwyn carcharu’r 3,000 o jihadis Prydeinig sydd yn wybyddus i’r Gwasanaethau Cudd. Y peryg gyda hynny ydi taflu petrol ar y fflamau, gan greu miloedd mwy o wirfoddolwyr i rengoedd Islamiaeth.

Llawer gwell fyddai mynnu ar y naill law bod disgwyl i’r gymuned Fwlemaidd integreiddio llawer mwy i’r gymdeithas yma yng ngwledydd Prydain a derbyn gwerthoedd sylfaenol y Gorllewin. Ac ar y llaw arall, efallai bod angen buddsoddi miliiynau ar raglenni dad-radicaleiddo trylwyr a fyddai’n ceisio deall natur y dieithriwch a’r casineb sy’n gyrru dynion ifanc i greu’r math o gyflafan a welwyd ym Manceinion a cheisio cynnig llwybr amgenach iddynt mewn bywyd.

Beth bynnag a ddigwydd, rhaid dechrau’r drafodaeth ar fyrder.