Neges Twitter Eurovision: BBC Cymru’n “dychanu camgymeriad”

Lucie Jones (Llun o'i chyfrif Twitter)

Mae BBC Cymru wedi amddiffyn eu trydariad dadleuol am y Gymraeg yn ystod cystadleuaeth Eurovision neithiwr.

Roedden nhw’n trydar yn ystod y gystadleuaeth, wrth i Lucie Jones o Bentyrch ger Caerdydd gynrychioli Prydain.

Dyma’r neges ymddangosodd ar dudalen Twitter ‘BBC Wales’:

Portugal in Welsh?

Portiwgal.

No, really.#Eurovision #ESC2017

(We still haven’t forgiven them for #Euro2016…)

— BBC Wales (@BBCWales) May 13, 2017