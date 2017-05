Cyfrif Twitter ‘BBC Wales’ yn gwawdio’r Gymraeg

Mai 14, 2017 08:42 Diweddarwyd am 09:19



Mae cyfrif Twitter Saesneg ‘BBC Wales’ wedi ennyn cryn dipyn o feirniadaeth ar ôl gwawdio’r Gymraeg yn ystod cystadleuaeth ganu yr Eurovision neithiwr.

Salvador Sobral ddaeth i’r brig gyda’r gân Amar Pelos Dois (I’r Ddau Ohonon Ni).

Dyma’r tro cyntaf erioed i Bortiwgal ennill y gystadleuaeth, ac fe lwyddodd y gân i ennill 758 o bwyntiau.

Dyma’r neges ar dudalen Twitter ‘BBC Wales’ ar ôl y gystadleuaeth:

Ymateb

Mae llu o ddefnyddwyr y wefan gymdeithasol wedi ymateb i’r neges wreiddiol, gan feirniadu agwedd y Gorfforaeth at y Gymraeg.

@BBCWales Pa wlad arall fuasai’n difrïo iaith eu hunain fel hyn? How is this funny? Hiwmor cachu rwtsh llwyr. — Busnes Da (@BusnesDa) May 13, 2017

@MarchGlas @BBCWales Saesneg yw Portiwgal

Ma bois y wlad yn dweud por tw gal

Paidwch cyfieithu o Saesneg — W. Huw Davies (@w_huw) May 14, 2017

@BBCWales Portugal in Italian?

Portugallo … no, really

Portugal in Finnish?

Portugali … no, really

Portugal in Albanian?

Portugalia … no, really — blogdroed OMB (@blogdroed) May 13, 2017

@BBCWales What a moronic tweet. What’s the English word for cafe? Biscuit? Reservoir? Just change your name to BBC Little England and be done with it. — Rhys Jones (@spinksjones) May 14, 2017

@BBCWales Can I just ask you to read this and think about your own tweet? pic.twitter.com/YbDxeywYyr — Awen I (@awenior) May 14, 2017

BBC Wales unable to understand languages other than English use similar words for such things? Iesu Grist. We need a Welsh media. https://t.co/ZHWrCVBxnY — Ianto Phillips (@phillips_ianto) May 13, 2017

Mae golwg360 wedi gofyn am ymateb gan BBC Cymru.

Lucie Jones

Daeth Lucie Jones o Bentyrch ger Caerdydd yn bymthegfed yng nghystadleuaeth ganu yr Eurovision yn Kyiv neithiwr – perfformiad gorau’r Deyrnas Unedig ers i Blue orffen yn unfed ar ddeg yn 2011.

Enillodd hi 111 o bwyntiau yn y pen draw ar gyfer ei pherfformiad o’r gân Never Give Up On You - y nifer fwyaf o bwyntiau i’r Deyrnas Unedig ers wyth mlynedd.