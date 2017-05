Radio 4 yn gwneud hwyl am ben y Gymraeg wrth drafod taith rygbi’r Llewod

Mai 5, 2017 12:35 Diweddarwyd am 12:39



Darn o erthygl The Times a sbardunodd y chwerthin ar raglen Today, Radio 4

Mae rhaglen newyddion foreol Radio 4 wedi bod yn gwneud hwyl am ben y Gymraeg, wrth drafod mai S4C fydd yn darlledu uchafbwyntiau gemau rygbi’r Llewod yr haf hwn.

Roedd y rhaglen Today fore heddiw yn trafod erthygl yn adran chwaraeon papur newydd The Times sy’n croesawu’r ffaith y bydd modd i gefnogwyr wylio’r gemau heb orfod talu am y fraint… ond yn gresynu mai yn Gymraeg y bydd y sylwebaeth.

“Mi fydd rygbi’r Llewod am ddim ar y teledu,” meddai’r pennawd, cyn ychwanegu “ond mae yna un amod: mi fydd y sylwebaeth yn uniaith Gymraeg.”

A dyna oedd achos y chwerthin a’r dychan yn ystod dau adolygiad o’r straeon chwaraeon am 7.20yb a 8.20yb ar Radio 4, gyda Justin Webb yng nghadair y cyflwynydd.

Mae golwg360 wedi gofyn i BBC Cymru am ymateb, ond does dim sylw wedi dod hyd yn hyn.

Beth ydi’r broblem?

Ym mhapur The Times, mae’r golofn yn tynnu sylw at y ffaith bod sylwebaeth Saesneg opsiynol yn cael ei ddarparu gan S4C ar y botwm coch “fel arfer”. Ond fydd yr opsiwn hwnnw ddim ar gael yn ystod gemau’r Llewod oherwydd natur y cytundeb â Sky.

Mae’r sianel Gymraeg wedi denu tipyn o ymateb yn y gorffennol am sylwebaeth gemau chwaraeon ac ym mis Mawrth cafodd ei beirniadu am ymddiheuro am ddiffyg sylwebaeth Saesneg yn ystod gêm rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon.

Ac mewn blwch wrth ochr erthygl The Times mae termau rygbi Cymraeg wedi’u rhestru, yn cynnwys “Ti’n ddall, reff” a “Cell gosb” – a’r rhain sbardunodd y chwerthin ar raglen Today ar Radio 4. Hyd yn oed pan oedd y drafodaeth ar y rygbi drosodd, fe gafodd rhai o’r termau eu dyfynnu fel atebion posib wrth drafod tips rasio ceffylau.

“Cymraeg i ddysgwyr yn y Times ar gyfer darllediad S4C,” meddai Justin Webb gan chwerthin. “Mae wedi fy mwrw oddi ar y trywydd nawr. Am beth oedden ni’n siarad? Ewch at y trêl!”

BBC Cymru ac S4C – dim sylw

Mi fydd y gemau yn cael eu darlledu yn fyw trwy gyfrwng y Gymraeg ar BBC Radio Cymru, ac mae golwg360 wedi gofyn i BBC Cymru am ymateb i’r sylwadau fore heddiw.

Mae llefarydd ar ran S4C yn dweud nad ydi’r sianel am wneud sylw ar yr eitem radio na’r erthygl yn The Times.