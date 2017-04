Y darlledwr a’r sylwebydd, David Parry-Jones, wedi marw yn 83 oed

Ebrill 10, 2017 12:33 Diweddarwyd am 12:48



Y darlledwr a sylwebydd rygbi David Parry-Jones yn y 1970au hwyr, Llun: BBC

Mae’r darlledwr a chyn-sylwebydd rygbi BBC Cymru, David Parry-Jones, wedi marw yn 83 oed.

Roedd wedi cael diagnosis o glefyd Alzheimer’s yn 2009 ac wedi bod yn cael gofal gan ei bartner, y ddarlledwraig Beti George, yn eu cartref yng Nghaerdydd.

Roedd yn gyn-gyflwynydd y rhaglen newyddion Wales Today ac yn gyn-sylwebydd rygbi ar gyfer BBC Radio 5 Live.

Roedd y cwpl wedi ffilmio rhaglen ddogfen ar gyfer y BBC yn gynharach eleni yn son am yr heriau a’r anawsterau sy’n wynebu pobl sy’n byw ac yn gofalu am rywun ag Alzheimer’s, “Beti and David: Lost for Words…”

“Un o’r goreuon”

Wrth roi teyrnged iddo dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: “David oedd y darlledwr cyflawn – yn uchel ei barch yma yng Nghymru a thu hwnt. Roedd ei awdurdod a’i gyfaredd yn ei wneud yn gyflwynydd naturiol ar BBC Wales Today. Ac yn y blwch sylwebu fe oedd llais rygbi Cymru – yn un o’r goreuon yn sicr.

“Yn fwy diweddar, mae ei frwydr gyhoeddus gyda dementia – a’r gofal arbennig gan ei bartner, Beti George – wedi helpu miliynau o bobl i ddeall mwy am yr her o fyw gydag Alzheimer’s, gan ysgogi dadl gyhoeddus ynglŷn â gofal dementia.

“Mae ein cydymdeimlad heddiw, wrth gwrs, gyda theulu Beti a David.”