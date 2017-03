Cyngor i gefnogwyr rygbi Cymru ym Mharis

Mae Heddlu’r De wedi bod yn trydar cyngor i gefnogwyr tîm rygbi Cymru sydd wedi teithio i Ffrainc.

Fe fydd Cymru’n herio Ffrainc ym Mharis y prynhawn yma ar y diwrnod pan fo diogelwch yn y brifddinas wedi cynyddu yn sgil yr ymosodiad brawychol ym maes awyr Orly yn gynharach heddiw.

Mae’r cyngor gan yr heddlu, sy’n defnyddio’r hashnod #adviceforfans, yn cynnwys gwybodaeth am wefan sy’n cynnig cyfieithiadau cyflym o’r Ffrangeg:

#Wales #Rugby fans in #Paris today – find quick translation via this link #cutandpaste #Orly #Adviceforfans https://t.co/9a7vSq5W3J ^AG

Mae cefnogwyr hefyd yn cael eu cynghori i ddilyn cyfrifon Twitter www.twitter.com/ParisAeroport a www.twitter.com/StadeFrance

Dywed yr heddlu y dylai cefnogwyr wrando ar gyngor gan awdurdodau lleol yn Ffrainc, swyddogion yn y maes awyr a threfnwyr teithiau:

To #Wales rugby fans travelling to or in #Paris follow advice of local authorities, airport and your travel operators #SixNations #Orly ^AG

— South Wales Police (@swpolice) March 18, 2017