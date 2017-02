Canghellor Aberystwyth – dim sôn am y Gymraeg yn y disgrifiad swydd

Chwefror 23, 2017 20:05



Y Canghellor presennol, Syr Emyr Jones Parry

Mae grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi beirniadu’r ffaith “na fydd angen i Ganghellor newydd y brifysgol fedru’r Gymraeg”.

Swydd di-dâl yw bod yn Ganghellor, sy’n cael ei disgrifio fel “pennaeth anweithredol y sefydliad”.

Y siaradwr Cymraeg a’r cyn-ddiplomat, Syr Emyr Jones Parry, sydd yn y swydd ar hyn o bryd, ond ar ôl cyflawni y mwyafswm o 10 mlynedd yn y rôl, bydd yn gadael ar Ragfyr 31, 2017.

Mae’r Brifysgol wedi penderfynu rhannu swydd Syr Emyr Jones Parry yn ddwy – un fel Canghellor y sefydliad a’r llall fel Cadeirydd y Cyngor – corff llywodraethu’r Brifysgol.

Mae’r broses o benodi’r Canghellor wedi dechrau ond bydd proses ar wahân ar gyfer penodi’r Cadeirydd.

Does dim sôn yn y disgrifiad swydd am allu’r Canghellor newydd i siarad Cymraeg ond does dim cadarnhad wedi dod eto gan Brifysgol Aberystwyth am ofynion penodol y swydd.

“Gwarthus”

“Gyda’r holl materion Cymreig a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg sydd yn y brifysgol, credaf ei fod yn hollol warthus nad oes gofyn i’r canghellor nesaf fedru’r Gymraeg, ac mae’n syndod mawr nad yw’r brifysgol wedi cynnwys hyn yn y swydd ddisgrifiad,” meddai Hedydd Elias, aelod o’r grŵp Ffrindiau Pantycelyn, sy’n ymgyrchu i ail-agor Neuadd Pantycelyn yn llety myfyrwyr.

“Yn ogystal â medru siarad y Gymraeg, mae angen i’r Canghellor nesaf fod yn barod i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ei g/waith bob dydd, a hefyd barchu’r gymuned Gymraeg.

“Rydym yn gobeithio mai un o flaenoriaethau’r Canghellor nesaf fydd cadw at yr addewid i ailagor Neuadd Pantycelyn erbyn mis Medi 2019.”

Mae gan y myfyrwyr bryder hefyd dros y “diffyg ymgynghori” bu â myfyrwyr am y swydd o bwys.

“Mae hon yn swydd uchel iawn o fewn y Brifysgol, ond dyw’r brifysgol ddim wedi ymgynghori gyda myfyrwyr o gwbl ar hyn. Dydy hyn ddim yn seiliau da iawn am arweinyddiaeth a fydd yn para am o leiaf 5 mlynedd,” meddai Manon Elin, aelod arall o Ffrindiau Pantycelyn.

Penodi Is-ganghellor di-Gymraeg

Ym mis Rhagfyr, penododd Prifysgol Aberystwyth Is-ganghellor newydd, sydd ddim yn medru’r Gymraeg i’r safon oedd yn cael ei nodi yn y swydd-ddisgrifiad ond mae wedi addo dysgu.

Er hynny, mae’r Athro Elizabeth Treasure wedi addo dysgu’r iaith at y safon oedd yn ofynnol.

Mae golwg360 wedi gofyn am ymateb gan Brifysgol Aberystwyth.