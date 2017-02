Ymateb chwyrn i gwestiwn Radio 4 am y Gymraeg

Mae BBC Radio 4 wedi ennyn ymateb chwyrn ar ôl i raglen ‘Any Questions’ ofyn i’r panel a fydden nhw’n blaenoriaethu ariannu’r Gymraeg neu wasanaethau gofal.

Cafodd y cwestiwn ei ofyn ar y rhaglen neithiwr oedd yn cael ei darlledu o Dywyn yn Sir Feirionnydd.

Now on #bbcaq: which would the panel choose as a priority for funding in Wales – the Welsh Language or care budget?

— Any Questions? (@BBCAnyQuestions) February 3, 2017