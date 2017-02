Ffilm am Gymru yn yr Ewros

Chwefror 3, 2017 14:37



Bydd ffilm am brofiadau tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016 yn cael ei dangos am y tro cyntaf fis nesa’.

Wedi ei chyfarwyddo gan Jonny Owen, bydd Don’t take me home yn dilyn taith ein tîm cenedlaethol i rownd gynderfynol y gystadleuaeth.

Gan ganolbwyntio ar y chwaraewyr, y rheolwyr a’r cefnogwyr bydd y ffilm ddogfen yn adrodd stori “ffefrynnau annisgwyl” y gystadleuaeth.

Caiff y ffilm ei dangos mewn sinemâu yng ngwledydd Prydain ar Fawrth 3 ond bydd modd gweld y ffilm o flaen llaw mewn llond llaw o lefydd arbennig ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Mae’r cyfarwyddwr Jonny Owen wedi ei ddisgrifio gan y Guardian fel “crëwr ffilmiau gorau’r byd pêl-droed” ac yn enwog am ei ffilmiau I Believe in Miracles a Svengali.

Bydd y ffilm yn cynnwys cerddoriaeth gan y Super Furry Animals, Mogwai, Richard Hawley a’r Small Faces.

Sinemâu fydd yn dangos y ffilm:

Y Colisëwm, Aberdâr – Annibynnol

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth – Annibynnol

Pen-y-bont ar Ogwr – Odeon

Brychdyn – Cineworld

Caerdydd – Cineworld

Caerdydd – Odeon

Caerdydd – Showcase

Caerdydd – Vue

Caerdydd Chapter – Annibynnol

Caerfyrddin – Vue

Cwmbran – Vue

Castell Nedd Neuadd Gwyn, Annibynnol

Llandudno – Cineworld

Llanelli – Odeon

Tywyn Magic Lantern – Annibynnol

Merthyr Tudful – Vue

Casnewydd – Cineworld

Canolfan Celfyddydau Pontardawe – Annibynnol

Pontio Bangor – Annibynnol

Rhyl – Vue

Theatr Savoy Mynwy – Annibynnol

Abertawe – Odeon

Abertawe- Vue

Y Parc a’r Dâr Treorci – Annibynnol

Wrecsam – Odeon