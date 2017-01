Theresa May i gwrdd ag arweinwyr yng Nghaerdydd

Ionawr 30, 2017 07:38 Diweddarwyd am 07:43



Llun: PA

Mae Theresa May yng Nghaerdydd heddiw i gyfarfod Prif Weinidog Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon fel rhan o’r trafodaethau tros adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dyma’r tro cyntaf i’r Cydbwyllgor Gweinidogol gael ei gynnal y tu allan i Lundain, ac mae disgwyl i’r arweinwyr drafod camau nesaf y cynlluniau i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl dyfarniad y Goruchaf Lys yr wythnos diwethaf, nid oes rhaid cael caniatâd llywodraethau datganoledig Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon cyn tanio Erthygl 50 a gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Ond mae Theresa May wedi dweud y bydd hi’n gwrando ac yn ystyried cynlluniau a galwadau’r gweinyddiaethau, gan gynnwys y Papur Gwyn a gyflwynodd Carwyn Jones a Leanne Wood yr wythnos diwethaf yn galw am barhau â’r mynediad at y farchnad sengl.

Mae disgwyl hefyd y bydd gwaharddiad Donald Trump ar deithwyr o rai gwledydd lled-fwslemaidd rhag teithio i’r Unol Daleithiau yn gysgod dros y cyfarfod.

Mae Carwyn Jones wedi beirniadu’r gwaharddiad hwnnw mewn datganiad gan ddweud, “os yw’r berthynas arbennig yn golygu unrhyw beth, mae’n rhaid iddi olygu dal y naill a’r llall i gyfrif. Nid yw tawelwch yn osgoi’n nodweddion mewn arweinyddiaeth.”

Dywedodd y bydd yn ceisio ymateb Prif Weinidog Prydain, Theresa May, i hyn yn ystod y cyfarfod.