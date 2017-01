Gŵyl Gopr Amlwch yn dod i ben

Ionawr 23, 2017 11:08



Mae trefnwyr Gŵyl Gopr Amlwch (Copperfest) wedi cyhoeddi na fydd yr ŵyl gerddorol yn cael ei chynnal y flwyddyn nesaf.

Yn ôl datganiad gan bwyllgor Gŵyl Gopr Amlwch pwysau ariannol a’r pwyslais cynyddol ar iechyd a diogelwch sydd yn gyfrifol am y penderfyniad.

Bu’r ŵyl yn dathlu ei phen-blwydd yn ddeg oed y llynedd ac mae’r trefnwyr wedi amcangyfrif bod tua 150,000 o bobl a 250 o fandiau wedi bod yn yr ŵyl ers ei chynnal y tro cyntaf.

“L lwyddiannus”

Dywedodd un o drefnwyr yr ŵyl Arwel Hughes wrth Golwg360: “Pres yw’r brif broblem, mae hel £34,000 bob blwyddyn ond yn mynd yn anoddach, ac Awst 1 y llynedd o’n i £19,000 yn brin… hefyd mae gofynion iechyd a diogelwch y wlad yn mynd yn fwy tynn.

“Oedd o’n ofnadwy o lwyddiannus blwyddyn ddiwethaf, jest bechod, mae o’n drist,” meddai ynglŷn â llwyddiannau’r ŵyl gan ychwanegu, “baswn i ddim yn peidio gwneud un arall.”

Wrth siarad am yr her ariannol o gynnal yr ŵyl dywedodd: "Pam does 'na ddim grant? Oes wyt ti'n medru profi bod ti 'di sefydlu gŵyl fel hyn a bod o yn helpu'r gymuned gymaint, pam dydyn nhw ddim yn rhoi lwmp o bres i wyliau [o'r fath]?"