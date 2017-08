BLOG: Gylfi Sigurdsson – y gwir yn erbyn y byd?

Awst 17, 2017 22:30 Diweddarwyd am 18:12



Gohebydd golwg360, Alun Rhys Chivers sy’n datgelu’r stori go iawn y tu ôl i hynt a helynt trosglwyddiad y pêl-droediwr Gylfi Sigurdsson o Abertawe i Everton yr wythnos hon…

Lai na 48 awr ar ôl i Gylfi Sigurdsson symud – o’r diwedd – i Everton am ffi sydd heb ei ddatgelu (ond sy’n debygol o fod oddeutu £45 miliwn), mae’n teimlo fel pe bai hanes yn ailadrodd ei hun unwaith eto. Fe gawson ni, gefnogwyr yr Elyrch, haf a thymor cythryblus y llynedd ar ôl colli Ashley Williams, ac fe allai’r un peth ddigwydd eto os nad yw’r clwb yn gweithredu’n gyflym i lenwi’r bwlch mawr yn yr ymosod.

Dydy naw gôl mewn tymor ddim yn swnio’n gyfraniad mawr ond o ystyried bod yr Elyrch ar waelod y tabl erbyn y Nadolig ar ôl diswyddo dau reolwr, Francesco Guidolin a Bob Bradley, fyddwn i ddim yn hoffi dychmygu lle fyddai’r clwb erbyn hyn heb y goliau hynny.

Yr amser yma’r tymor diwetha’, y cwestiwn mawr oedd pwy fyddai’n llenwi’r bwlch mawr yng nghanol yr amddiffyn. Roedd hi’n amlwg nad oedd gan Francesco Guidolin ei hun fawr o obaith o ddod o hyd i’r fformiwla hud. Fe dreuliodd e a’i olynydd Bob Bradley rannau helaeth o hanner cynta’r tymor yn ceisio ateb y cwestiwn. Ond roedd yr holl arbrofi’n golygu bod yr Elyrch nid yn unig yn aros yn llonydd, ond mewn perygl difrifol o ddechrau symud am yn ôl.

Yn y pen draw, fe ddaeth y prif hyfforddwr newydd Paul Clement o hyd i’r ateb ac mae’r amddiffyn, o dan arweiniad Federico Fernandez ac Alfie Mawson (capten y dyfodol, efallai?), yn edrych dipyn mwy sefydlog erbyn hyn.

Sefydlogrwydd

Ond mae’r sefyllfa, o leiaf o safbwynt Paul Clement, yn wahanol iawn y tro hwn. Mae’r clwb mewn dwylo diogel o dan ei arweiniad ac mae gwella’r amddiffyn hefyd yn golygu bod gan y tîm asgwrn cefn o’r diwedd.

Os gwrandewch chi ar adroddiadau’r wasg, dydy’r Elyrch ddim yn brin o opsiynau yn yr ymosod chwaith, ac mae’n bosib y gwelwn ni Wilfried Bony yn ôl ar y Liberty. Mae Nacer Chadli yn enw arall sydd wedi’i grybwyll. Ac wrth gwrs, fe fydd Fernando Llorente yn ôl, gobeithio, erbyn yr wythnos nesaf ar ôl torri ei fraich. Felly dydy hi ddim yn argyfwng eto.

Ond y gyfrinach y tro hwn oedd cynllunio ymlaen llaw – doedd hynny’n sicr ddim wedi digwydd pan adawodd Ashley Williams am Everton flwyddyn yn ôl. Roedd y perfformiad yn erbyn Southampton ddydd Sadwrn diwethaf yn un siomedig er i’r ymosodwr ifanc Tammy Abraham ddangos rhywfaint o addewid.

Mae Paul Clement wedi datgelu ei fod e’n hapus gyda’r ffi gafodd yr Elyrch wrth werthu Sigurdsson, ac mae angen gwario’r arian hwnnw’n ddoeth. Roedd e’n lled awgrymu yn ei gynhadledd i’r wasg fod angen cryfhau mewn sawl safle ar y cae, ac mae’n bosib y gwelwn ni fwy nag un chwaraewr yn dod i mewn – er, mae’n ymddangos erbyn hyn nad Joe Allen fydd un ohonyn nhw.

Blas cas

Ond yr hyn fydd yn gadael blas cas i’r cefnogwyr yw’r ffordd mae’r cyfan wedi’i lusgo allan eto – ac mae’n ymddangos bellach nad oedd Gylfi Sigurdsson yn gwbl ddiffuant ar adegau wrth ddatgan ei fod e’n awyddus i aros. Roedd Paul Clement yn cyfeirio yr wythnos hon at chwaraewr oedd “eisiau her newydd”, ac yn dweud ei fod e’n gwybod ddiwedd y tymor mai colli Sigurdsson fyddai’r canlyniad tebygol yn y pen draw. Pe bai Sigurdsson wedi bod yn onest am ei fwriad o’r dechrau, mae’n sicr y byddai gan y cefnogwyr fwy o barch ato fe erbyn hyn. Ond efallai bod y chwaraewr yn euog yn fan hyn o ddweud yr hyn roedd y cefnogwyr am ei glywed?

Ar Orffennaf 12, roedd yr Elyrch yn wynebu Barnet. Y bwriad oedd mynd o’r fan honno y diwrnod canlynol ar daith i’r Unol Daleithiau, a Gylfi Sigurdsson yn mynd gyda’r garfan tra bod y trafodaethau’n parhau. Ond mae Paul Clement wedi datgelu ei syndod pan benderfynodd y chwaraewr aros adref rhag ofn bod y clybiau’n dod i gytundeb bryd hynny. Ond fel sy’n amlwg bellach, fe gymerodd fis arall cyn i’r cyfan ddod i ben.

Penllanw haf o ymbil oedd hynny, meddai’r prif hyfforddwr, sydd wedi datgelu ei fod e wedi cael sawl sgwrs wyneb yn wyneb a thros negeseuon testun gyda Sigurdsson. Hyd yn oed ar yr unfed awr ar ddeg, roedd Clement yn obeithiol y gallai berswadio un o’r hoelion wyth i aros. Ond yn ofer oedd y cyfan yn y pen draw. A chofiwch, hyn i gyd ar ôl i’r chwaraewr ei hun ddweud sawl gwaith ei fod e’n hapus i aros.

Edrych tua’r dyfodol

Byddai perffaith hawl gan Paul Clement, o dan yr amgylchiadau, i deimlo cryn siom fod un o’i brif chwaraewyr wedi bod y fath bensaer ar ei ymadawiad ei hun. Ond nid un i ddal ddig yw’r prif hyfforddwr. I’r gwrthwyneb, mae’n gweld diwedd y bennod hon yn hanes y clwb yn “gyfle newydd” i brofi gwerth y garfan. Mae’n cyfaddef fod y cyfan “yn fwy lletchwith” i Sigurdsson nag yr oedd iddo yntau, ac mae’n barod i ganmol proffesiynoldeb y chwaraewr, hyd yn oed ar ôl yr helynt yma.

Mewn ffordd, fe gadwodd Clement at ei air. Fe ddaeth y cyfan i ben gyda digon o amser nawr i droi ei sylw at chwaraewyr newydd. Bydd gweddill y ffenest drosgwlyddo’n her newydd i’r prif hyfforddwr. Fis Ionawr, roedd angen gweithredu’n gyflym i gywiro gwendidau cyn i’r ffenest gau. Y tro hwn, cryfhau’r adnoddau sydd ganddo fe fydd ei nod.

Cawn weld beth ddaw dros yr wythnosau nesaf, ond gall cefnogwyr yr Elyrch fod yn dawel eu meddwl. Mae gan Paul Clement atebion. Y gwir yn erbyn y byd? Mi fydd yna heddwch – a llwyddiant, gobeithio.