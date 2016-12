Goliau hwyr ar Barc Griffin

Rhagfyr 26, 2016 15:22 Diweddarwyd am 15:26

Brentford 2–2 Caerdydd



Cafwyd tair gôl hwyr ar Barc Griffin wrth i Brentford a Chaerdydd gael gêm gyfartal yn y Bencampwriaeth brynhawn Llun.

Roedd yr Adar Gleision un gôl ar y blaen am ran helaeth o’r gêm cyn i Brentford unioni pethau saith munud o’r diwedd. Aeth yr ymwelwyr yn ôl ar y blaen wedi hynny ond taro nôl am yr eilwaith a wnaeth y tîm cartref yn yr amser a ganiateir am anafiadau ar ddiwedd y gêm.

Rhoddodd Peter Wittingham Gaerdydd ar y blaen o’r smotyn hanner ffordd trwy’r hanner cyntaf yn dilyn trosedd Andreas Bjelland ar Sean Morrison yn y cwrt cosbi.

Felly yr arhosodd hi wedi hynny tan saith munud o ddiwedd y naw deg pan unionodd yr eilydd, Sullay Kaikai, gydag ergyd dda i’r gornel uchaf.

Munud o’r naw deg a oedd ar ôl wedi i Kenneth Zohore roi’r Cymry yn ôl ar y blaen ond cipiodd Kaikai bwynt i Brentford gyda’i ail ef ac ail ei dîm yn yr amser brifo ar ddiwedd y gêm.

Mae’r canlyniad yn gadael Caerdydd yn bedwerydd ar bymtheg yn nhabl y Bencampwriaeth, a hynny union hanner ffordd trwy’r tymor.

Brentford

Tîm: Bentley, Egan, Dean, Bjelland (Hofmann 77’), Colin, Woods, Yennaris, Field, Vibe (Kaikai 63’), Hogan, Sawyers (McEachran 63’)

Goliau: Kaikai 83’, 90+1’

Cardiau Melyn: Bjelland 23’, Hogan 73’, Dean 75’

Caerdydd

Tîm: Murphy, Peltier (Pilkington 64’), Connolly, Morrison Ecuele Manga, Bennett, gunnarsson, Wittingham (O’Keefe 45’), Ralls, Zohore, Hoilett (Noone 77’)

Goliau: Wittingham [c.o.s.] 24’, Zohore 89’

Cardiau Melyn: Wittingham 31’, Gunnarsson 73’

Torf: 11,098