Y cyn-gricedwr a sylwebydd criced Don Shepherd wedi marw

Mae un o fawrion Clwb Criced Morgannwg a’r sylwebydd criced, Don Shepherd wedi marw.

Roedd wedi dathlu ei ben-blwydd yn 90 oed yr wythnos ddiwethaf.

Y troellwr sydd â’r record am y nifer fwyaf o wicedi dosbarth cyntaf - 2,174 - gan chwaraewr o unrhyw sir sydd heb chwarae criced rhyngwladol.

Fel bowliwr cyflym y dechreuodd ei yrfa, gan gipio 115 o wicedi yn ystod tymor 1952.

SHEP// Deeply sad & upsetting news our great friend & club legend, Don Shepherd, passed away yesterday. Thoughts with his family and friends pic.twitter.com/r5saldS3oF

— Glamorgan Cricket ???? (@GlamCricket) August 19, 2017