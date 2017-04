Ystadegau o blaid Morgannwg yn erbyn Caerwrangon

Ebrill 14, 2017 08:29 Diweddarwyd am 09:22



Ar ôl colli o fatiad yn Swydd Northampton yr wythnos diwethaf, fe fydd Morgannwg yn ceisio sicrhau dechrau cryf i’r Bencampwriaeth ar eu tomen eu hunain heddiw wrth iddyn nhw groesawu Swydd Gaerwrangon i Gaerdydd.

Mae’r ystadegau’n sicr o blaid Morgannwg, gan nad yw’r ymwelwyr wedi ennill yr un gêm bedwar diwrnod yng Nghaerdydd ers 1991.

Dim Owen Morgan

Yn eu gêm ddiweddaraf yn erbyn ei gilydd y tymor diwethaf, y Cymro Cymraeg Owen Morgan oedd y seren, wrth iddo fe daro canred yn y gêm yng Nghaerwrangon – y noswyliwr cyntaf erioed yn hanes Morgannwg i daro canred.

Roedd y batiad hwnnw’n allweddol wrth i Forgannwg sicrhau’r fuddugoliaeth o bum wiced, a chwarae rhan bwysig wrth atal Swydd Gaerwrangon rhag cael dyrchafiad i Adran Gynta’r Bencampwriaeth.

Dydy e ddim wedi cael ei gynnwys yn y garfan y tro hwn, ar ôl cael ei hepgor o’r tîm ar gyfer y daith i Swydd Northampton.

Michael Hogan yn dychwelyd

Ond y newyddion da i Forgannwg yw fod y bowliwr cyflym Michael Hogan yn dychwelyd i’r garfan ar ôl gwella o anaf, ac mae disgwyl iddo fe a Marchant de Lange o Dde Affrica gymryd y bêl newydd.

Carfan Morgannwg: J Rudolph (capten), N Selman, D Lloyd, C Ingram, C Cooke, A Donald, K Carlson, C Meschede, A Salter, M De Lange, M Hogan, L Carey, H Podmore

Swydd Gaerwrangon: D Mitchell, B D’Oliveira, T Fell, J Clarke, T Kohler-Cadmore, B Cox, J Leach (capten), E Barnard, J Hastings, J Tongue, J Shantry, G Rhodes

Sgorfwrdd