Diwrnod cynta’r tymor criced yng Nghymru

Mawrth 28, 2017



Mae tymor criced dosbarth cyntaf Morgannwg yn dechrau heddiw wrth iddyn nhw herio tîm Prifysgolion Caerdydd yr MCC ar gae’r Swalec yng Nghaerdydd.

Gêm gyfeillgar fydd hon dros gyfnod o dridiau, ond un sydd â statws dosbarth cyntaf.

Mae tîm y prifysgolion yn gyfuniad o chwaraewyr o brifysgolion Caerdydd, De Cymru a Metropolitan Caerdydd.

Ond fe fydd y tîm yn cynnwys nifer o chwaraewyr sydd wedi cael y profiad o fod yng ngharfan Morgannwg dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys Jeremy Lawlor, Connor Brown, Tom Cullen, Ollie Pike a Neil Brand.

Hon yw’r gêm gynharaf erioed yn y tymor criced, a’r gêm gyntaf yn hanes Morgannwg sydd wedi dechrau a gorffen ym mis Mawrth.

Bydd y gêm yn dechrau am 11 o’r gloch. Bydd cinio am 1.15pm, te am 4.10pm a’r gêm yn gorffen am 6.30pm.

Ar y diwrnod olaf, bydd cinio am 1 o’r gloch, te am 3.40pm a’r gêm yn dirwyn i ben am oddeutu 6 o’r gloch.

Bydd diweddariadau ar gael ar Twitter, yn ogystal â sgorfwrdd.

Tîm Morgannwg: J Rudolph (capten), N Selman, D Lloyd, A Donald, C Cooke, K Carlson, C Meschede, O Morgan, A Salter, M Hogan, L Carey

Tîm Prifysgolion Caerdydd yr MCC: M Norris, J Lawlor, N Brand (capten), T Rouse, C Brown, T Cullen, J Scriven, A Nijjar, K Leverock, A Brewster, O Pike

Dyfarnwyr: J Evans, R Warren