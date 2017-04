Actores o’r Rhyl yn cipio Gwobr Olivier

Ebrill 10, 2017 17:10 Diweddarwyd am 21:45



Rebecca Trehearn gyda'i Gwobr Olivier (Llun:Chris J Ratcliffe/PA Wire)

Roedd actores o’r Rhyl ymhlith enillwyr Gwobrau Olivier yn Neuadd Royal Albert yn Llundain neithiwr.

Cafodd y Gymraes, Rebecca Trehearn, ei gwobrwyo yng nghategori’r actores orau mewn rôl gynorthwyol mewn sioe gerdd am ei rhan yn y sioe gerdd Show Boat.

Caiff gwobrau’r Olivier eu rhoi i unigolion sydd yn rhan o gynyrchiadau West End dros ystod eang o gategorïau gan gynnwys dramâu, sioeau cerdd, dawns ac opera.

Gwnaeth drama Harry Potter and the Cursed Child dorri record y gwobrau gan ennill naw gwobr yn cynnwys gwobr y ddrama newydd orau.

Billie Piper enillodd y wobr am yr actores orau am ei rôl yn Yerma, ac enillodd Jamie Parker y wobr am yr actor gorau am chwarae’r brif ran yn nrama Harry Potter.