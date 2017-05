Cyhoeddwyr yn rhoi llwyfan i ddau lais Eingl-Gymreig benywaidd newydd

Mai 16, 2017 16:19



Natalie Ann Holborow ac Emily Blewitt yn Waterstones wrth lansio’u cyfrolau barddoniaeth

Mae dau lais benywaidd newydd yn y byd barddoniaeth Eingl-Gymreig diolch i ddau o gyhoeddwyr amlycaf Cymru, Parthian a Seren. Ac mae’r ddwy ohonyn nhw’n benderfynol o sicrhau bod eu lleisiau Cymreig yn cael eu clywed.

And Suddenly You Find Yourself (Parthian) yw cyfrol gyntaf Natalie Ann Holborow o Abertawe. Ond mae’r bardd 26 oed eisoes wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Gwobr Terry Hetherington a Gwobr Robin Reeves yn 2015, a daeth hi’n agos at ennill Gwobr Llais Newydd PEN Cymru y llynedd.

Mae Emily Blewitt, 30, newydd gyhoeddi ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth hefyd, sef This Is Not A Rescue (Seren), a chafodd y gerdd sy’n dwyn yr un teitl gydnabyddiaeth arbennig yng Ngwobrau Forward. Enillodd hi wobr Cadaverine/Unity Day yn 2010, a hi oedd Bardd y Mis Honno ym mis Medi 2012. Cafodd hi gydnabyddiaeth arbennig ar gyfer Gwobr Terry Hetherington yn 2014.

Natalie Ann Holborow yn darganfod ei llais

Mae teitl cyfrol Natalie Ann Holborow yn arbennig o addas oherwydd, fel yr eglurodd wrth golwg360 ar ôl ei lansiad yn Abertawe, mae hi wedi darganfod ei llais Eingl-Gymreig wrth ysgrifennu’r gyfrol, sy’n cynnwys cerddi am Abertawe a Chymru, ac yn treiddio i feddylfryd y Cymry.

“Dw i’n credu bod fy llais yn eitha’ cryf. Mae’n rhywbeth sy’n codi o hyd. Mae’n brofiad nerfus i ddarllen adolygiadau ond yr un peth sy’n codi o hyd yw’r llais a’r delweddau Cymreig.

“Wnes i sôn yn y lansiad pan o’n i’n darllen fy ngwaith fod eich gwreiddiau’n rhan ohonoch chi a byddan nhw’n dod allan yn ystod y broses greadigol oherwydd bod cymaint o’r isymwybod yn mynd i mewn i’r broses hefyd.”

Cafodd lansiad cyntaf un Natalie Ann Holborow ei gynnal yn India ond roedd y ffaith ei bod hi’n cario’i geiriau gyda hi i’r wlad honno’n golygu bod darn o Gymru’n cael mynd gyda hi, meddai.

“Pan gafodd y gyfrol hon ei lansio yn India, roedd pobol yn gofyn i fi o hyd, ‘Ydy hi’n teimlo’n od ei lansio hi oddi cartref?’ Ond fy ngeiriau yw fy nghartref, os yw hynny’n gwneud synnwyr. Pan dw i’n eu darllen nhw, dw i’n ôl yn y lle y gwnes i eu hysgrifennu nhw.

“Ry’ch chi’n cario darn o’r lle cawsoch chi eich geni gyda chi o hyd. Does dim ots i le’r ewch chi, byddwch chi bob amser yn cael eich galw’n ôl, a bydd y cyswllt hwnnw gyda chi o hyd.”

Fel un sy’n perfformio’i gwaith ar lafar mewn digwyddiadau barddol, mae’r llais benywaidd yn arbennig o bwysig iddi.

Ychwanega: “Dw i’n hoffi rhoi llais i gymeriadau benywaidd oedd yn dawel yn wreiddiol. Mae hynny’n digwydd dipyn mewn llenyddiaeth, lle mae’r fenyw yn y cefndir, ond dw i am ddod â hi i’r blaen. Dw i eisiau gweld dynion a menywod yn fodau dynol fel ei gilydd.”

Er nad yw hi’n siarad Cymraeg, mae ei dealltwriaeth o ddwyieithrwydd a chymhlethdodau ieithyddol ei bro heb ei ail. Er enghraifft, mae hi’n trafod salwch y diciâu yn y gerdd Craig y Nos lle mae dyn mor sâl nes ei fod yn “barely able to pant the word dŵr”. Yn y gerdd Seasalt, cawn hanes bachgen a’i dad-cu, a’r cyfan wedi’i adrodd drwy ddarluniau Cymreig cyfarwydd: “Twirling a ribbon of seaweed, his grandfather bellows…da iawn, mun – coughs with a copper lung.”

Ond cawn hefyd ddarluniau o’r bardd oddi cartref yn y gerdd London, lle mae’n cyferbynnu bywyd y ddinas â bywyd ar lan y môr:

“They bring themselves, tiny,

scribbling to London

where not understanding the language of speed,

I roll in my bed like the shore.”

Emily Blewitt – “tinc o Gymraeg” yn ei llais

Ysgrifennu am Gymru tra roedd hi oddi cartref oedd y sbardun i Emily Blewitt wrth iddi ddarganfod ei llais hithau fel bardd Eingl-Gymreig.

Mae “tinc o Gymraeg” yn ei llais, meddai, ac mae hynny i’w weld yn glir yn y gerdd How to Marry a Welsh Girl, lle dywed:

“If you still want me, you’ll have to make off with me,

and even then my da and brawd won’t give up the chase”,

ac yna:

“since you’re a Saes, you won’t know to carve a lovespoon”.

Dywedodd wrth golwg360: “Mae’n rhaid bod fy llais yn gryfach nag o’n i wedi’i ddychmygu ar y dechrau oherwydd wnes i ddim meddwl llawer am y peth i ddechrau ond wrth i fi ysgrifennu mwy am y profiad o fod yn Gymraes ifanc, roedd pobol eraill yn dechrau sylwi hefyd. Felly dw i’n sicr yn galw fy hun yn fardd Cymreig nawr.

“Dw i ddim yn rhugl yn Gymraeg ond mae tinc o Gymraeg yn fy Saesneg, felly mae rhyw gerddoriaeth neu ymadroddion yn deillio o hynny.”

Mae’n sicr bod gan Emily Blewitt ymwybyddiaeth ddofn o’i Chymreictod a hanes Cymru, un o brif themâu ei gwaith. Yn ei gwaith, mae cyfeiriadau at lyfr Caniedydd yr Ifanc ac atgofion capelwraig yn Sometimes I Think of Chapel, a hanes traeth Cefn Sidan yn y cerddi Burry Port a Wrecker. Er ei hoffter amlwg o Gymru, eglura, “Do’n i’n methu aros i adael Cymru pan o’n i’n ddeunaw, ac yna fe ges i fy hun yn dychwelyd yma.”

Cael ei “galw’n ôl” i Gymru wnaeth hi, meddai, gan fod y “lle mor nodedig”.

“Gallech chi fod ryw ugain milltir i ffwrdd o rywun ac mae’r diwylliant neu’r acen yn newid ychydig. Felly mae pwysigrwydd llefydd wedi dod yn fwy arwyddocaol yn fy marddoniaeth wrth i fi fynd yn hŷn hefyd.”

Mae And Suddenly You Find Yourself gan Natalie Ann Holborow ar gael am £7.99 gan Parthian Books, a This Is Not A Rescue gan Emily Blewitt ar gael am £9.99 gan Seren Books. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynnu copi – fe welwch chi Gymru a’r byd drwy lygaid newydd!

Stori: Alun Rhys Chivers