Alun Davies ar ddileu’r Comisiynydd Iaith

Awst 9, 2017 14:36



Alun Davies

Mae Gweinidog y Gymraeg wedi amddiffyn diddymu rôl y Comisiynydd Iaith drwy ddweud bod ei Bapur Gwyn ar ddeddf iaith newydd yn “cryfhau swyddogaethau” yswydd.

Neges Alun Davies ar faes y Brifwyl heddiw oedd bod angen bod yn “bositif” ynghylch y Gymraeg ac na ddylai rheoleiddio “dominyddu pob dim”.

Mae ef am greu corff newydd, tebyg i Fwrdd yr Iaith, a fyddai’n gyfrifol am hwyluso a rheoleiddio’r Gymraeg ac mae wedi dweud y bydd yn ymrwymo at Safonau’r Gymraeg ac yn eu cryfhau.

Mae’r papur wedi cael ei feirniadu’n hallt gan Gymdeithas yr Iaith, sy’n dweud y byddai’r ddeddf yn “gam yn ôl”.